Macabras cifras de represión y asesinatos: En 2021, Israel ha asesinado a 357 palestinos entre ellos 79 niños y 69 mujeres

' “They Were Just Children”, “Solo eran niños”: la aplaudida portada de ‘The New York Times’ con fotos de niños palestinos asesinados por Israel

Un nuevo informe estadístico emitido por la Asamblea Nacional de las Familias de los Mártires de Palestina mostró que el número de asesinatos aumentó durante el año 2021, llegando a la macabra cifra de 357 palestinos muertos por las fuerzas israelíes de ocupación.

El informe señala 19% de los fallecidos corresponden a mujeres y 22% son niñas y niños. Entre los asesinados hay bebés lactantes, niñas y niños de muy corta edad y ancianos de muy avanzada edad.

La alta tasa de víctimas fatales corresponde a la lógica oficial israelí de disparar a matar y debido a las instrucciones dadas a los soldados de ocupación desde el nivel político y militar israelí con respecto a disparar contra de cualquier palestino, independientemente del grupo de edad o género. Siempre los soldados y colonos terroristas tendrán protección y resguardo legal y nunca un criminal israelí será juzgado por asesinar a un palestino tal como ha sucedido hasta ahora.

Fuente: corresponsal de Palestinalibre.org en Jerusalén ocupada