Cuando un francotirador israelí le disparó a un surfista palestino

Raed Jadallah agitaba una bandera palestina cuando un francotirador israelí le disparó en la pierna. Foto: Mohamed Hajjar

Raed Jadallah era considerado como uno de los mejores surfistas de Palestina. Desde su casa en el campamento de refugiados de Beach de la ciudad de Gaza, soñaba con viajar al extranjero para perfeccionar las habilidades que había desarrollado a través del entrenamiento constante.

Israel le impidió realizar sus sueños.

En 2017, Raed fue invitado a un curso de capacitación para surfistas en Italia. Él no pudo ir. Las autoridades israelíes se negaron a permitirle salir de Gaza.

Pero lo peor estaba por venir. El 6 de abril de este año, Raed resultó gravemente herido cuando participó en la Gran Marcha del Retorno en una zona al este de la ciudad de Gaza.

Raed estaba a unos 100 metros del límite entre Gaza e Israel, ondeando una bandera palestina. Estaba manifestación en apoyo del derecho al retorno de los refugiados expulsados ​​de sus hogares por las fuerzas sionistas durante la Nakba, la limpieza étnica de Palestina en 1948.

Cuando estaba exigiendo ese derecho básico, fue atacado por un francotirador israelí.

"Me dispararon con una bala explosiva en la pierna izquierda", señaló este deportista de 26 años. "Los médicos me han dicho que no podré volver a surfear porque mis músculos no serán tan fuertes como antes. El surf requiere músculos fuertes y poder equilibrarse en la tabla de surf. Por el momento, no puedo mover la pierna".

Pasión por el mar

La lesión tiene múltiples consecuencias.

Debido a eso, Raed ha perdido su trabajo como trabajador de la construcción.

El trabajo había proporcionado una importante fuente de ingresos para su familia, algunos de los cuales tienen discapacidades. Incluyen a su hermano Rafiq, que resultó herido durante un ataque aéreo israelí en Gaza en 2006.

Otro hermano, Medhat, de 17 años, fue asesinado por las fuerzas israelíes en 2000. En ese momento, participaba en una protesta al este de la ciudad de Gaza.

Raed era un apasionado del mar. Había trabajado como pescador, pero se dio por vencido porque era demasiado peligroso. Israel frecuentemente ataca a los pescadores, algunas veces fatalmente.

El surf le proporcionó oportunidades para escapar, si es que temporalmente, de las dificultades de la vida cotidiana. Ahora sus oportunidades de saborear un poco de libertad han sido destrozadas.

Israel ha asesinado a más de 150 palestinos en Gaza entre el 30 de marzo, fecha de la primera protesta en la Gran Marcha del Retorno, y el 12 de julio.

Aproximadamente 8,000 personas han sido llevadas al hospital con heridas en ese período. Casi la mitad de ellos fueron heridos con munición real.

"El voleibol hizo mi vida hermosa"

Los heridos han incluido a más de 50 atletas.

Abd al-Hameed Fayad está entre ellos.

Un jugador de voleibol de 26 años, Fayad resultó herido el 14 de mayo, el día en que Israel cometió su peor masacre de 2018 hasta el momento. Le dispararon tres balas explosivas, dos en su pierna izquierda y la otra en su derecha.

El equipo médico que lo atiende en el hospital al-Shifa en la ciudad de Gaza pensó inicialmente que le tendrían que amputar la pierna izquierda. Afortunadamente, determinaron que la pierna podría salvarse. Posteriormente, se sometió a una serie de operaciones.

"Ahora tengo platino en las piernas", explicó. "Odio cómo se ven porque restringen mi movimiento. Los doctores me han dicho que tendré dificultades para caminar por el momento porque mi pie estaba dañado y perdí 15 centímetros de hueso".

"Mi historia es la misma que la de muchos atletas en Gaza", señala Abd al-Hameed Fayad. Foto: Mohamed Hajjar

Fayad también vive en el campamento de refugiados de Beach y jugó voleibol en un club local. Sus lesiones significan que tendrá que renunciar a su amado deporte.

"Solía ​​correr en la playa todos los días", señaló. "El voleibol hizo mi vida hermosa. A través de esto, podría olvidar mis preocupaciones. Mi historia es la misma que la de muchos atletas en Gaza".

Ha desempeñado varios trabajos en los últimos años: trabajando en la construcción, en una barbería y, justo antes de ser herido, en una zapatería. Sus ganancias fueron vitales para su familia, ayudando a mantener a sus seis hermanos. Como no puede trabajar en este momento, la familia tiene que tratar de sobrevivir con menos dinero.

Muhammad Abu Ghaza de Rafah, una ciudad cerca de la frontera de Gaza con Egipto, había sido el sostén de su familia desde que su padre, un herrero, se convirtió en desempleado hace dos años.

Abu Ghaza trabajó como contador en una tienda de electrodomésticos. Cada noche, practicaba balonmano con un club de su área.

Israel no ha permitido que Muhammad Abu Ghaza viaje a Jordania para recibir tratamiento médico especializado. Foto: Mohamed Hajjar

El 6 de abril, se unió a la Gran Marcha del Retorno. Estaba a más de 300 metros del límite que separa Gaza e Israel, cuando le dispararon en la rodilla derecha. Un francotirador israelí lo había golpeado con una bala explosiva.

Sus nervios se han dañado como resultado y la cirugía que requiere no está disponible dentro de Gaza. Se presentó una solicitud para que reciba tratamiento en Jordania. Israel, sin embargo, se negó a permitirle viajar.

La idea de que ya no puede jugar deporte angustia a Abu Ghaza.

"Israel destruyó mi sueño de ser un jugador profesional de balonmano", comentó. "Es normal que la ocupación israelí frene a un joven de su sueño". No es extraño en absoluto. La ocupación y el asedio nos matan todos los días".

Sobre el autor: Amjad Ayman Yaghi es un periodista basado en Gaza.

Fuente: When a sniper shot a surfer

Copyleft: Toda reproducción de este artículo debe contar con el enlace al original inglés y a la traducción de Palestinalibre.org

Fuente: Amjad Ayman Yaghi, The Electronic Intifada / Traducción: Palestinalibre.org