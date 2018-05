Cambian el código de barras de Israel para evitar el boicot a sus productos

ATENCIÓN

HAN CAMBIADO EL 729 POR EL 871

Hace tiempo de que se informó de que el código de barras que comenzase por 729 estaba fabricado en Israel, por lo que se recomendaba no comprarlo como forma de protesta a este régimen. Ahora, parece que han optado por cambiar este código para evitar que la gente no compre productos de procedencia israelí. El código de barras indica la procedencia, no quién o dónde se vende, de ahí el error que se origina.

Lista de productos de Israel que podemos boicotear.

FRUTAS: Mangos y melones CARMEL. Aguacate ecológico Ecofresh-Carmel. Jordan Plains.

TECNOTRON: Fotomatones y otras instalaciones recreativas callejeras.

NANAS: Estropajos jabonosos.

PATATAS: Variedad Mondial, LZR (En Mercadona) variedad Vivaldi y Desiree.

VINO: Carmel Mizrachi Wines, vinos de Israel.

ESHET-EYLON: Clasificación automática de frutas.

NETAFIM: Equipos de riego.

MILONOT: Piensos para el ganado, Planta textil algodonera, Central de mecanización del algodón, Matadero de aves, Envasado de frutas, Procesado de frutas y hortalizas, Maduración y envasado de bananas, Centro de proceso de datos.

AGUA MINERAL EDEN: Garrafas para surtidores públicos.

MENNEN: Sistemas de monitorización de pacientes en cuidados intensivos.

COSMÉTICOS REVLON: En casi todas las droguerías y perfumerías.

AHAVA: Cremas, sales, lociones.

BAÑADORES GIDEON OBERSON y GOTTEX.

ROPA INTERIOR VICTORIAS SECRET, WARNACO, THE GAP, NIKE.

APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO JOHNSON, WHITE WESTINGHOUSE, AIRWELL y ELECTRA.

EPILADY: Máquinas de depilación y masaje.

VEET: Cera de depilación.

INTEL: El mayor fabricante de microprocesadores del mundo. Fue la primera empresa extranjera que abrió una sucursal en Haifa en 1974.

EMBLAZE: Esta compañía israelí por primera vez estará en la prestigiosa lista de compañías como Nokia y otras que desarrollan teléfonos móviles. Emblaze actuará en conjunción con la israelí Partner Communications, que opera bajo el nombre de firma de Orange.

RAFAEL: Sistemas de seguridad para el hogar.

EMPRESAS EXTRANJERAS QUE APOYAN A ISRAEL:

McDonald’s, Timberland, Revlon, Garnier, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, L’Oreal…

JOHNSON & JOHNSON: En el 50º Aniversario de la Independencia de Israel, a Johnson & Johnson le fue concedido el mayor galardón, el Jubilee Award, en reconociemnto a su apoyo a la economía israelí.

TELEFÓNICA: Adquiere gran parte de sus productos en Israel entre ellos, los multiplicadores de líneas, componentes para redes y sistemas de facturación de llamadas.

Fuente: Paradigmaterrestre.wordpress.com/